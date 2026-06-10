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ترامب: أُريد السلام للشرق الأوسط والعالم بأسره

كتب : مصطفى الشاعر

07:59 م 10/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يسعى لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط وفي العالم بأسره، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تتحرك في هذا الاتجاه خلال المرحلة الحالية.

ترامب: اتفاق 2015 سمح لإيران بالاقتراب من السلاح النووي
قال ترامب، في تصريحات جديدة من المكتب البيضاوي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 كان يُتيح لإيران امتلاك سلاح نووي في المستقبل، على حد وصفه، معتبرا أنه لم يكن كافيا لوقف هذا المسار.

وأوضح الرئيس ترامب، أن الاتفاق الجديد الذي تعمل عليه واشنطن يهدف إلى قطع الطريق أمام إيران بشكل كامل ومنعها من امتلاك أي قدرات نووية عسكرية.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، واستمرار تبادل الاتهامات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

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دونالد ترامب مفاوضات أمريكا وإيران إيران وأمريكا

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