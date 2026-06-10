أعلنت السلطات الكندية، توجيه اتهامات إلى طيار سابق في شركة "طيران كندا"، بعد مزاعم بقيامه بتشغيل رحلات جوية على مدار 16 عاما دون امتلاكه رخصة سارية، في واقعة أثارت جدلا واسعا في قطاع الطيران.

أكثر من 900 رحلة دون رخصة سارية

بحسب شرطة منطقة "بيل"، يُزعم أن الطيار جيفري وول من مدينة باري في أونتاريو عمل كقائد طائرة بين عامي 2009 و2025 دون الحصول على رخصة قيادة طائرات الركاب التجارية الكبيرة، حيث تُشير التحقيقات إلى تنفيذه أكثر من 900 رحلة داخلية ودولية خلال تلك الفترة، حسبما أفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

إيقاف الطيار وفتح تحقيق رسمي

أكدت شركة طيران كندا، بحسب الصحيفة البريطانية، أنه تم إيقاف الطيار عن العمل فور اكتشاف المخالفة، وإبلاغ هيئة النقل الكندية بالأمر، مشيرة إلى أنه لم يعد يعمل لدى الشركة، بينما باشرت الجهات المختصة تحقيقا رسميا في الواقعة بعد مراجعة وثائق الطيارين.

الطيران الكندي: السلامة لم تتأثر

قالت الشركة، إن سلامة الرحلات "لم تتأثر بالحادثة"، موضحة أن جميع الطيارين يخضعون لتدريبات وفحوصات دورية إلزامية تشمل تقييمات سنوية من قِبل طيارين معتمدين من هيئة النقل الكندية.

وأضافت الشركة، أن امتلاك الرخصة يُمثّل "طبقة أساسية" ضمن منظومة السلامة الجوية، مؤكدة أنها تتعامل مع الحادثة بجدية كاملة.

اتهامات إضافية وتحقيقات مستمرة

كما أفادت الشرطة الكندية، بأن المتهم يواجه أيضا اتهامات بتقديم بلاغ كاذب حول سرقة وثائق طيران، فيما تواصل السلطات تحقيقاتها في ملابسات القضية التي لا تزال قيد المتابعة.