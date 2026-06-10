قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أهمية أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة، رغم تسجيله ارتفاعا حادا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه "يحب التضخم" وأن الأرقام الاقتصادية "كانت رائعة"، على حد وصفه.

ترامب: أنا معجب بالتضخم قال ترامب

تعليقا على بيانات جديدة أظهرت وصول معدل التضخم السنوي إلى أعلى مستوى له



منذ ثلاث سنوات، في تصريحاته الجديدة من المكتب البيضاوي، إنه لا يرى في ذلك مشكلة، مضيفا: "أنا معجب بذلك.. أنا معجب بالتضخم".

وجاءت تصريحات ترامب في وقت أعلن فيه مكتب إحصاءات العمل أن معدل التضخم السنوي بلغ 4.2%

خلال شهر مايو، مدفوعا بارتفاع حاد في تكاليف الطاقة منذ بدء العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، حسبما أفادت "شبكة سي إن إن".

تجاهل المخاوف الاقتصادية وربط التضخم بالحرب

تجاهل الرئيس الأمريكي، مرارا التحذيرات المتعلقة بـ"ارتفاع الأسعار وتأثيرها على المواطنين"، عتبرا أن الضغوط الاقتصادية ستتراجع بمجرد انتهاء الحرب وعودة الاستقرار في أسواق الطاقة.

وأضاف ترامب، أن التكاليف ستنخفض بشكل كبير بعد توقف الحرب مع إيران وعودة تدفق النفط بر الممرات البحرية الحيوية.

توقعات بانخفاض الأسعار بعد الحرب

أوضح الرئيس ترامب، أن أسعار السلع والطاقة "ستنخفض كالصخرة" فور انتهاء الحرب، على حد تعبيره، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجعا سريعا في معدلات التضخم.

استمرار الجدل حول السياسة الاقتصادية

رغم هذه التصريحات، لا يزال ترامب يواجه انتقادات بشأن تداعيات سياساته الخارجية على لاقتصاد الداخلي، في ظل استمرار التوترات مع إيران وعدم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى الآن، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.