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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان

كتب : وكالات

08:55 م 10/06/2026 تعديل في 09:09 م

القيادة المركزية الأمريكية

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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تعطيل ناقلة نفط في خليج عُمان، وذلك في إطار عملياتها المتعلقة بتطبيق الحصار المفروض على صادرات النفط الإيرانية.

وقالت القيادة الأمريكية في منشور لها على منصة "إكس" اليوم الأربعاء، إن ناقلة النفط "سيتيبيلو"، التي ترفع علم بالاو، تعرضت للتعطيل أثناء عبورها خليج عُمان بعد رفض طاقمها الامتثال لأوامر القوات الأمريكية، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية استخدمت ذخائر دقيقة لاستهداف غرفة محركات السفينة.

وأضافت سنتكوم، أن هذه هي ثاني عملية من نوعها خلال يومين ضد سفن قالت إنها انتهكت إجراءات الحصار عبر محاولة نقل النفط من إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أنها قامت منذ بدء الحصار في 13 أبريل الماضي بتعطيل ثماني سفن غير ملتزمة، وإعادة توجيه 134 سفينة أخرى، فيما سمحت بمرور 42 سفينة تحمل مساعدات إنسانية.

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