رد لرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، على تهديدات نظيره الأمريكي دونالد ترامب باستهداف البنية التحتية لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإيرانية الأمريكية.

وقال بزشكيان، في منشور على منصة "أكس" اليوم الأربعاء، إن البنى التحتية الحيوية هي شريان الحياة للناس، والتهديدات باستهدافهم، من شبكات النقل إلى صناعات الكهرباء والمياه ليست استعراضاً للقوة، بل هي علامة على اليأس في مواجهة إرادة الأمة.

وأضاف بزشكيان ، أن إيران بالاعتماد على معارف وقدرات المتخصصين فيها ووحدتها الوطنية وتضامنها، ستقف بثبات ضد أي ضغوط أو تهديد.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهما طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض، أن واشنطن ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس.

وتابع ترامب "لن أدلي بتفاصيل حول عزمنا تدمير الجسور ومحطات الطاقة الإيرانية".