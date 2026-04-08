"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان

كتب : مصطفى الشاعر

06:37 م 08/04/2026

دخلت المنطقة نفقا جديدا من التوتر قبل ساعات من الاجتماع "المرتقب" في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، حيث أبلغت إيران الوسطاء الإقليميين، وعلى رأسهم "باكستان"، بأن مشاركتها في المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين المقرر عقدها يوم الجمعة 10 أبريل، مشروطة بوقف فوري لإطلاق النار في لبنان.

تهديد بإغلاق هرمز وأصابع على الزناد

وفي تصعيد دبلوماسي حاد، حذّرت طهران، من احتمالية التراجع عن قرارها بـ"إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية"، مؤكدة أن أصابعها لا تزال على الزناد.

وأوضح الجانب الإيراني، للوسطاء أن الهجمات ضد دول المنطقة، بما في ذلك "إسرائيل"، ستستمر وتتواصل في حال استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان أو العمق الإيراني، حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء.

انقسام حول الهدنة واستمرار القتال

على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة لمدة أسبوعين لإنهاء "الأعمال العدائية"، إلا أن الخلاف حول الجبهة اللبنانية بات يهدد هذا المسار؛ حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي موافقته على وقف النار مع إيران فقط، مع الإصرار على استمرار العمليات البرية ضد "حزب الله" في لبنان، وهو ما تعتبره طهران خرقا لروح الاتفاق.

غضب إسرائيلي وسباق دبلوماسي

أعربت تل أبيب، عن عدم رضاها لعدم استشارتها في "صفقة الهدنة" التي أبرمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع طهران، مشددة على أن لبنان خارج حسابات التهدئة تماما.

وفي المقابل، يتسابق الوسطاء الدوليون لإنهاء التفاصيل الأخيرة للقاء الجمعة، وسط حالة من انعدام اليقين حول قدرة الدبلوماسية على احتواء الموقف.

وساطة باكستانية لضبط النفس

من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، رصد انتهاكات لوقف إطلاق النار في عدة مناطق، داعيا كافة الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لإعطاء فرصة للحلول السلمية.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اتصالا مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، لبحث التداعيات الخطيرة للغارات الإسرائيلية في لبنان وأهمية التنسيق المشترك لمنع انفجار الموقف بالكامل.

ومع اقتراب موعد الجمعة، يبدو أن الكرة الآن في ملعب واشنطن والوسطاء الإقليميين لإيجاد صيغة تضمن نزع فتيل الأزمة في لبنان، حيث يبقى مصير "قمة إسلام آباد" مُعلّقا بين تمسك طهران بشرطها المسبق وإصرار تل أبيب على فصل الجبهات، مما يضع التهدئة الإقليمية برمتها أمام اختبار حقيقي.

