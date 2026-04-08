إيران: انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات

كتب : عبدالله محمود

09:24 م 08/04/2026

محمد باقر قاليباف

أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أنه تم انتهاك 3 بنود من مقترح وقف إطلاق النار الذي اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أساسا للتفاوض.

وقال قاليباف، في بيان اليوم الأربعاء، إن ترامب قال إن مقترح النقاط العشر يمثل أساسا للتفاوض، ومع ذلك تم انتهاك 3 بنود حتى الآن.

وأضاف قاليباف، أن انعدام الثقة التاريخي العميق تجاه الولايات المتحدة ينبع من انتهاكاتها المتكررة لجميع أشكال الالتزامات، وهو النمط الذي تكرر مرة أخرى.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، أن رئيس الولايات المتحدة ذكر بوضوح في كتابه "الحقيقة" أن الاقتراح المكون من عشر نقاط الذي قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكل "أساسًا عمليًا للتفاوض" والإطار الرئيسي لهذه المحادثات، إلا أنه تم انتهاك ثلاثة بنود من هذا الاقتراح حتى الآن.

وأشار إلى أن الانتهاكات تشمل:

1- عدم الالتزام بالبند الأول من مقترح النقاط العشر بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وهو الالتزام الذي أشار إليه رئيس الوزراء شهباز شريف صراحة وأعلنه "وقف إطلاق نار فوري في كل مكان، بما في ذلك لبنان والمناطق الأخرى، يسري مفعوله فورًا"؛
2- دخول طائرة بدون طيار إلى الأجواء الإيرانية، والتي تم تدميرها في مدينة لار بمحافظة فارس، في انتهاك واضح للبند الذي يحظر أي انتهاك آخر للأجواء الإيرانية؛
3- إنكار حق إيران في التخصيب، وهو ما ورد في البند السادس من الإطار.

وأكد قاليباف على أنه تم انتهاك "الأساس العملي للتفاوض" بشكل علني وواضح حتى قبل بدء المفاوضات، معتبرًا أنه في مثل هذه الحالة فإن وقف إطلاق النار الثنائي أو المفاوضات أمر غير معقول.

حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط اتفاق وقف النار قصف لبنان

