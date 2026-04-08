لبنان يعلن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، وفق المعطيات المتوافرة لديها من مراكزها المنتشرة على الأراضي اللبنانية، حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الحصيلة توزّعت على المناطق على الشكل الآتي: "بيروت: 92 شهيدًا و742 جريحًا، وضاحية بيروت الجنوبية: 61 شهيدًا و200 جريحًا، وفي بعلبك: 18 شهيدًا و28 جريحًا، وفي الهرمل: 9 شهداء و6 جرحى

النبطية: 28 شهيدًا و59 جريحًا، وفي قضاء عاليه: 17 شهيدًا و6 جرحى، وفي صيدا: 12 شهيدًا و56 جريحًا، وفي صور: 17 شهيدًا و68 جريحًا".

وأضافت أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 254 شهيدًا و1165 جريحًا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الضربات على بيروت، اليوم الأربعاء، في أعنف هجوم على العاصمة منذ بدء الحرب مع حزب الله.

ومن جانبه، قال وزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، إن سيارات الإسعاف لا تزال تنقل الضحايا إلى المستشفيات، مؤكدًا: "ما زالت سيارات الإسعاف تنقل الضحايا للمستشفيات".

ودعا وزير الصحة اللبناني المؤسسات الدولية إلى دعم القطاع الصحي، قائلًا: "نحث المؤسسات الدولية على مساعدة القطاع الصحي اللبناني".