التهم حريق هائل شقة سكنية بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، يوم الأحد الماضي، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، ما أسفر عن احتراق كامل محتويات الشقة وتحولها إلى رماد، دون وقوع إصابات بشرية.

بداية الحريق

اندلع الحريق داخل غرفة النوم، نتيجة ماس كهربائي يُرجح أنه بدأ من أحد الأسلاك أو فيشة كهرباء، قبل أن تمتد النيران سريعًا لباقي أرجاء الشقة.

لاحظ أحد أطفال الأسرة الثلاثة ألسنة اللهب، وسارع بإبلاغ والدته التي استغاثت بالأهالي، حيث حاول الجيران السيطرة على الحريق وإخماده بوسائل بدائية، إلا أن النيران استمرت حتى وصول قوات الحماية المدنية.

تدخل الحماية المدنية

نجحت سيارة الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، بعد أن أتت النيران على كافة محتويات الشقة، مخلفة خسائر مادية جسيمة.

لم تقتصر الخسائر على الأثاث فقط، بل التهمت النيران جميع الأجهزة الكهربائية، من ثلاجة وغسالة وتلفزيون وكمبيوتر ومراوح، بالإضافة إلى احتراق الدهانات والمحارة وتأثر جدران الشقة بالكامل، لتتحول إلى مكان غير صالح للسكن.

تضامن الأهالي

استقبل أهالي القرية الأسرة المتضررة داخل منازلهم، بعد أن فقدوا مأواهم، وبدأوا في جمع تبرعات مالية لمحاولة مساعدتهم على تجاوز الأزمة وتعويض جزء من الخسائر.

وجهت الأسرة، مدعومة بأهالي القرية، استغاثة إلى المسؤولين بمحافظة المنوفية، للمساعدة في توفير مفروشات وأجهزة بديلة، وإعادة تأهيل الشقة، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها عقب الكارثة.