"النار كلت كل حاجة".. حريق يلتهم شقة أسرة الباجور بالمنوفية -فيديو وصور

كتب : أحمد الباهي

09:28 م 08/04/2026 تعديل في 09:28 م
    احتراق مفروشات الشقة
    النار أكلت الحوائط
    لحظة اندلاع الحريق

التهم حريق هائل شقة سكنية بقرية مشيرف التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، يوم الأحد الماضي، نتيجة ماس كهربائي مفاجئ، ما أسفر عن احتراق كامل محتويات الشقة وتحولها إلى رماد، دون وقوع إصابات بشرية.

بداية الحريق

اندلع الحريق داخل غرفة النوم، نتيجة ماس كهربائي يُرجح أنه بدأ من أحد الأسلاك أو فيشة كهرباء، قبل أن تمتد النيران سريعًا لباقي أرجاء الشقة.

لاحظ أحد أطفال الأسرة الثلاثة ألسنة اللهب، وسارع بإبلاغ والدته التي استغاثت بالأهالي، حيث حاول الجيران السيطرة على الحريق وإخماده بوسائل بدائية، إلا أن النيران استمرت حتى وصول قوات الحماية المدنية.

تدخل الحماية المدنية

نجحت سيارة الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، بعد أن أتت النيران على كافة محتويات الشقة، مخلفة خسائر مادية جسيمة.

لم تقتصر الخسائر على الأثاث فقط، بل التهمت النيران جميع الأجهزة الكهربائية، من ثلاجة وغسالة وتلفزيون وكمبيوتر ومراوح، بالإضافة إلى احتراق الدهانات والمحارة وتأثر جدران الشقة بالكامل، لتتحول إلى مكان غير صالح للسكن.

تضامن الأهالي

استقبل أهالي القرية الأسرة المتضررة داخل منازلهم، بعد أن فقدوا مأواهم، وبدأوا في جمع تبرعات مالية لمحاولة مساعدتهم على تجاوز الأزمة وتعويض جزء من الخسائر.

وجهت الأسرة، مدعومة بأهالي القرية، استغاثة إلى المسؤولين بمحافظة المنوفية، للمساعدة في توفير مفروشات وأجهزة بديلة، وإعادة تأهيل الشقة، في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها عقب الكارثة.

فيديو قد يعجبك



ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
اقتصاد

ما أسباب تذبذب أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم؟
محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
أخبار مصر

محمود محيي الدين يعلق على مقترح ساويرس لكهرباء الكمباوندات.. ماذا قال؟
"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
أخبار مصر

"عقوبات تصل للحرمان".. مهلة أخيرة لشركات السياحة لإدخال بيانات الحج - تفاصيل
بعد التهدئة بين إيران وأمريكا.. هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الوقود؟
اقتصاد

بعد التهدئة بين إيران وأمريكا.. هل تتجه الحكومة لخفض أسعار الوقود؟
مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي
رياضة محلية

مدرب سيراميكا كليوباترا: توروب سر تفوقنا على فريق الأهلي

"اجتماع الجمعة".. إيران تُبلغ الوسطاء: لا جلوس مع الأمريكيين قبل إنهاء حرب لبنان
إيران تدرس الانسحاب من وقف إطلاق النار.. تعرف على السبب
لماذا صعدت إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. الأزمات الدولية تكشف لمصراوي
مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية
تعرف على التصميم الجديد للعملات المعدنية فئة الجنيه و2 جنيه
بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
تعديل مواعيد قطارات سكك حديد مصر بسبب التوقيت الصيفي - مستند
أول تعليق من الرئيس السيسي على وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران
هبوط قوي في سعر الدولار مقابل الجنيه في أول رد فعل لهدنة الحرب
يتكون من 15 بندا.. ترامب يعلن عن اتفاق طويل الأمد مع إيران