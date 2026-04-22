اليونان تنفي مزاعم إيران باحتجاز سفينة شحن مرتبطة بها

كتب : مصراوي

10:39 م 22/04/2026

أثينا (أ ش أ)

نفت وزارة الشؤون البحرية وسياسة الجزر اليونانية تقارير إعلامية إيرانية؛ زعمت احتجاز سفينة حاويات مرتبطة باليونان، استهدفتها قوات الحرس الثوري الإيراني، ونقلها إلى إيران، موضحة أن السفينة لا تزال تحت سيطرة قبطانها الكاملة.

وأكدت الوزارة أن السفينة لم تُحتجز، وأنها لا تزال راسية قبالة السواحل الإيرانية تحت قيادة قبطانها. وفق صحيفة كاثمريني اليونانية.

وذكرت شركة "ديابلوس" اليونانية للأمن البحري، بدأ الحادث عندما اقترب زورق دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من السفينة دون اتصال لاسلكي مسبق، ثم أطلق النار عليها.

وأسفر الهجوم عن أضرار مادية محدودة في غرفة القيادة، دون وقوع إصابات، مع تأكيد سلامة جميع أفراد الطاقم.

وترفع السفينة علم ليبيريا، ويتكون طاقمها من 21 بحارا، جميعهم من مواطني أوكرانيا والفلبين.

وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد - في وقت سابق - بأن سفينتي (إم إس سي فرانشيسكا) و(إيبامينونداس) محتجزتان لدى إيران عقب هجمات في المنطقة وتم اقتيادهما إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وقد اتهمهما الحرس الثوري الإيراني بـ"العمل في المنطقة دون الحصول على تراخيص السلطات الإيرانية".

Asha

فيديو قد يعجبك



قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
رياضة محلية

قبل صدام الغد.. أغلى 10 لاعبين في صفوف الزمالك وبيراميدز
ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
اقتصاد

ساويرس: خفضت استثماراتي العقارية بسبب تقلبات سعر الدولار وارتفاع التضخم
قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
حوادث وقضايا

قتل زوجته وحكم عليه بالإعدام.. ماذا حدث في جريمة سيدة الضواحي ببورسعيد؟
بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
رياضة محلية

بعد تصريحات والده.. القصة الكاملة لأزمة زيزو والزمالك وآخر المستجدات
أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور
زووم

أحدث ظهور لـ ليلى أحمد زاهر.. والجمهور:"شكلك فيه بيبي بالطريق"-صور

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟