البنتاجون: وزير البحرية بصدد مغادرة إدارة ترامب

كتب : مصراوي

12:05 ص 23/04/2026 تعديل في 12:23 ص

استقالة وزير البحرية الأمريكية جون فيلان

(أ ب)

أعلن البنتاجون، يوم الأربعاء، أن وزير البحرية جون فيلان، أعلى مسؤول مدني في البحرية الأمريكية، بصدد مغادرة منصبه.

وقال المتحدث باسم البنتاجون شون بارنيل في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن فيلان بصدد "مغادرة الإدارة، على أن يكون ذلك ساريا بشكل فوري".

وأضاف بارنيل إن وكيل وزارة البحرية، هونج كاو ، سيتولى منصب وزير البحرية بالإنابة.

ويأتي هذا الرحيل المفاجئ بعد يوم فقط من إلقاء فيلان كلمة أمام حشد كبير من البحارة والعاملين في قطاع الصناعة خلال المؤتمر السنوي للبحرية في واشنطن العاصمة، وتحدث للصحفيين حول برنامجه الجاري.

وتأتي مغادرة فيلان أيضا بعد أسابيع قليلة من قيام وزير الدفاع بيت هيجسيث بإقالة رئيس أركان الجيش الأمريكى الجنرال راندى جورج، بالإضافة إلى جنرالين آخرين من كبار القادة في الجيش.

ولم يسبق لفيلان الخدمة في الجيش أو تولي دور قيادي مدني في الخدمة العسكرية قبل أن يرشحه الرئيس دونالد ترامب لمنصب الوزير في أواخر عام 2024.

