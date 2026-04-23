"صمود حتى النفس الأخير".. تجمعات ليلية واسعة في إيران لدعم النظام (فيديو)
كتب : مصطفى الشاعر
تجمعات ليلية في إيران
شهدت العاصمة الإيرانية طهران، عرضا لطائرة "آرش" المسيّرة التابعة للجيش وسط حشود جماهيرية في ساحة الجمهورية الإسلامية، بالتزامن مع حراك شعبي في محافظة البرز تحت شعار "الانتفاضة التضحوية لمتطوعي كرج".
📹 از قم به تلآویو— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2026
مردم قم پای دکمه لانچر موشک از اقتدار گفتند pic.twitter.com/yw7lPGVDNX
استطلاعات الرأي الرسمية
نشر مركز الأبحاث التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "IRIB"، نتائج استطلاع رأي جديد، اليوم الأربعاء، زعم فيه أن 71% من الإيرانيين يعتقدون أن الأوضاع في البلاد ستشهد "تحسنا ملموسا" عقب انتهاء الحرب الجارية.
كما أشار المركز إلى أن 76% من المشاركين يعتبرون أداء الإذاعة والتلفزيون خلال فترة الحرب "مناسبا".
📹 رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما: ۳۰ درصد مردم اعلام کردهاند هر شب یا اکثر شبها در تجمعات حضور داشتهاند— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2026
نظرسنجی صداوسیما: ۷۶ درصد مردم عملکرد صداوسیما در جنگ را مناسب میدانند
۴۸ درصد موافق آتشبس و ۴۳ درصد مخالف آن بودهاند
۴۵ درصد گفتهاند در تجمعات شبانه شرکت میکنند pic.twitter.com/GS1kM8GgvA
الانقسام حول وقف إطلاق النار
كشف الاستطلاع، عن تباين في وجهات النظر تجاه المسار السياسي، حيث أبدى 48% من المشاركين تأييدهم لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين عارضه 43% منهم.
📹 نمایش پهپاد آرش ارتش در میان استقبال مردم در میدان جمهوری اسلامی تهران pic.twitter.com/Fyh993pgzc— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2026
المشاركة في التجمعات الليلية
فيما يخص الحراك الميداني، صرح رئيس مركز أبحاث "IRIB"، أن 30% من المواطنين أكدوا حضورهم التجمعات الليلية "بشكل دائم أو شبه دائم"، بينما بلغت نسبة من شاركوا في تلك التجمعات بوجه عام نحو 45%، وهو ما وصفته الوسائل الرسمية بأنه "صمود حتى النفس الأخير" دعما للثورة الإيرانية في مواجهة التحديات.
📹 قیام جانفدایان کرجی در حماسه خیابان— خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 22, 2026
مردم استان البرز تا پای جان برای انقلاب ایران ایستادهاند#تا_پای_جان_برای_ایران pic.twitter.com/Kn1KaqkHrE
وتظل تجمعات "النفس الأخير" هي الورقة الرابحة التي تُشهرها طهران في وجه الضغوط الدولية، مؤكدة أن الالتفاف الشعبي حول القيادة يتجاوز مجرد الحضور العددي إلى المشاركة الفعلية في "معركة البقاء".