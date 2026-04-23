"صمود حتى النفس الأخير".. تجمعات ليلية واسعة في إيران لدعم النظام (فيديو)

كتب : مصطفى الشاعر

12:08 ص 23/04/2026

تجمعات ليلية في إيران

شهدت العاصمة الإيرانية طهران، عرضا لطائرة "آرش" المسيّرة التابعة للجيش وسط حشود جماهيرية في ساحة الجمهورية الإسلامية، بالتزامن مع حراك شعبي في محافظة البرز تحت شعار "الانتفاضة التضحوية لمتطوعي كرج".

استطلاعات الرأي الرسمية

نشر مركز الأبحاث التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "IRIB"، نتائج استطلاع رأي جديد، اليوم الأربعاء، زعم فيه أن 71% من الإيرانيين يعتقدون أن الأوضاع في البلاد ستشهد "تحسنا ملموسا" عقب انتهاء الحرب الجارية.

كما أشار المركز إلى أن 76% من المشاركين يعتبرون أداء الإذاعة والتلفزيون خلال فترة الحرب "مناسبا".

الانقسام حول وقف إطلاق النار

كشف الاستطلاع، عن تباين في وجهات النظر تجاه المسار السياسي، حيث أبدى 48% من المشاركين تأييدهم لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين عارضه 43% منهم.

المشاركة في التجمعات الليلية

فيما يخص الحراك الميداني، صرح رئيس مركز أبحاث "IRIB"، أن 30% من المواطنين أكدوا حضورهم التجمعات الليلية "بشكل دائم أو شبه دائم"، بينما بلغت نسبة من شاركوا في تلك التجمعات بوجه عام نحو 45%، وهو ما وصفته الوسائل الرسمية بأنه "صمود حتى النفس الأخير" دعما للثورة الإيرانية في مواجهة التحديات.

وتظل تجمعات "النفس الأخير" هي الورقة الرابحة التي تُشهرها طهران في وجه الضغوط الدولية، مؤكدة أن الالتفاف الشعبي حول القيادة يتجاوز مجرد الحضور العددي إلى المشاركة الفعلية في "معركة البقاء".

