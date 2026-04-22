جريح من حزب الله يسلم نفسه للقوات الإسرائيلية.. ما السبب؟

كتب : د ب أ

04:28 م 22/04/2026

أقدم جريح من عناصر حزب الله اللبناني على تسليم نفسه للقوات الإسرائيلية بعد تهديدها بقصف سيّارة إسعاف.

ووفق "الوكالة الوطنية للاعلام"، "أسعفت عناصر الدفاع المدني اللبناني في مركز بلدة رميش في جنوب لبنان جريحًا من عناصر حزب الله كان قد وصل إلى بلدة عين إبل في جنوب لبنان زحفًا من مدينة بنت جبيل، قبل أن تتواصل مع الصليب الأحمر اللبناني لنقله إلى منطقة آمنة".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية في بلدة دبل علمت بوجود الجريح، فطلبت عبر اتصال هاتفي من المسعفين تسليمه، مهدّدة بقصف سيارة الإسعاف، إلا أن المسعفين رفضوا ذلك، موضحة أن الجريح قرر بعدها التوجه سيرًا نحو بلدة دبل لتسليم نفسه، حرصًا على سلامة المسعفين وأهالي المنطقة، علمًا أنه كان قد فقد كمية كبيرة من الدم نتيجة إصابته.

وشهدت أجواء مدينة صور في جنوب لبنان ومعظم القرى والبلدات في قضاء صور، اليوم، تحليقاً للطائرات المسيرة الإسرائيلية على علو متوسط، كما أقدمت القوات الإسرائيلية على تنفيذ عمليات تفجير ممنهجة في أحياء سكنية في مدينة بنت جبيل وقرى بيت ليف وشمع وطير حرفا وحانين في جنوب لبنان.

يُذكر أن اتفاقاً لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل يوم الخميس الماضي، بعد أسابيع من الغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، رداً على هجمات لحزب الله.

