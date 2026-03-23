وكالات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو من برنامج Saturday Night Live UK يسخر فيه من نفسه ومن رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الفيديو على منصته تروث سوشيال، يوم الأحد دون أي تعليق مرفق بالمنشور.

تم عرض الفقرة يوم السبت على قناة Sky One، لافتتاح الحلقة الأولى من النسخة البريطانية للبرنامج الأمريكي الكوميدي الليلي.

مشهد من البرنامج

وافتتحت الفقرة بمشهد لمبنى 10 داونينج ستريت حيث يقع مكتب رئيس وزراء بريطانيا، قبل أن ينتقل المشهد إلى الممثل جورج فوراكريس في دور رئيس الوزراء البريطاني، برفقة نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي، الذي قام بدوره الممثل حامد أنيماشاون.

في المشهد، يظهر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في حالة من الذعر أثناء محاولته تفادي مكالمة هاتفية من الرئيس الأمريكي ويقول: "أوه يا إلهي – ماذا لو صرخ عليّ دونالد؟ ماذا أقول يا لامي؟"

وأثار لامي ضحك الجمهور الحاضر في الاستوديو عندما قال: "كن نفسك فقط، يا رئيس الوزراء. نفسك هو ما يحبه الجميع".

يقوم النسخة المزيفة من السير كير برفع الهاتف ويقول صوت يقلد ترامب "مرحبًا"، قبل أن يضع رئيس الوزراء الهاتف ويقول: "أوه ذلك الرئيس المخيف والرائع. لماذا من الصعب جدًا التحدث معه؟"

إرسال سفن إلى مضيق هرمز

ويضيف لامي: "سيدي، فقط كن صادقًا وأخبره أننا لا نستطيع إرسال المزيد من السفن إلى مضيق هرمز"، في إشارة إلى أن إيران قد أغلقت فعليًا قناة شحن النفط بسبب النزاع المستمر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويجيب رئيس الوزراء: "أنا فقط أكره الصراع كثيرًا"، ويمازح لامي: "هل تشير إلى الحرب أم مجرد هذه المكالمة الهاتفية؟"، فيرد رئيس الوزراء: "أليس هناك طريقة لعدم فعل كليهما؟ أريد فقط أن أجعله سعيدًا يا لامي. أنت لا تفهمه كما أفعل – أستطيع تغييره".

خلال حوار متبادل بين الاثنين في مكتب داونينج ستريت الخاص بسير كير، يقول ستارمر: "كيف جعلت ليز تروس هذا العمل سهلاً جدًا؟"

وتشير الفقرة السياسية أيضًا إلى وصف ترامب لسير كير بـ"الجبان" قبل تقديم مستشاره الجديد من جيل زد، الذي لعب دوره جاك شيب، والذي أطلق عليه اسم "ستورمزي" كمزحة على اسم الرابر الشهير ستورمزي.

مع نهاية الفقرة، يتلقى سير كير نصائح من ستورمزي حول كيفية وضع حدود مع ترامب، وينتهي الفيديو الذي نشره الرئيس الأمريكي بقول سير كير: "سأفعل أي شيء، إلا أن أتخذ موقفًا".

تقليد شخصيات بارزة

وتضمنت الفقرة الكوميدية أيضًا تقليدًا لشخصيات بارزة مثل الأميرة الراحلة ديانا وسير ونستون تشرشل. كما سخر العرض من تحويل دراما قناة 4 الفائزة بالجوائز It’s A Sin للمؤلف راسل تي ديفيز إلى عرض موسيقي.

ونشر المنتج التلفزيوني ديفيز، 62 عامًا، على إنستجرام يوم الأحد بعد البث وقال إنه "ضحك كثيرًا"، وأقر بالمزحة على حساب مسلسله الناجح.

ويتبع العرض الأصلي على قناة Sky برنامج NBC الكوميدي الليلي، ويعرض حلقات طويلة مدتها 75 دقيقة تتضمن عدة فقرات، بما في ذلك المونولوج الافتتاحي، والاسكتشات الموضوعية، ونسخة بريطانية من فقرة The Weekend Update.

ويُذكر أن النسخة الأمريكية من برنامج Saturday Night Live تُعرض منذ عام 1975 وهي مسؤولة عن إطلاق مسيرة عدد من النجوم مثل تينا في، بيل موراي، وإيدي ميرفي.

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاتفيًا مساء الأحد.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية: "ناقش القادة الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وبشكل خاص الحاجة إلى إعادة فتح مضيق هرمز لاستئناف حركة الشحن العالمية.

ووفقا لبيان الحكومة البريطانية: "اتفقا الطرفان على أن إعادة فتح مضيق هرمز أمر أساسي لضمان استقرار سوق الطاقة العالمي".