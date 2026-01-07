إعلان

الانتقالي الجنوبي في اليمن: انقطاع الاتصال بوفدنا في السعودية

كتب : مصراوي

12:10 م 07/01/2026

اليمن

وكالات

عبر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الأربعاء عن قلقه البالغ "إزاء تعذر التواصل والاتصال مع وفد المجلس الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات".

وأفاد المجلس الانتقالي، في بيان له، بـ "عدم توفر أي معلومات رسمية حتى هذه اللحظة حول مكان تواجده أو الظروف المحيطة به، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية تتطلب توضيحا عاجلا".

وطالب المجلس السلطات السعودية بـ "الوقف الفوري للقصف الجوي وضمان سلامة وفده المتواجد في الرياض، وتمكينه فورا من التواصل والاتصال، باعتبار ذلك شرطا أساسيا لتهيئة أجواء إيجابية لأي حوار جاد وذي معنى".

وأكد المجلس استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار، انطلاقا من قناعته بأن الحوار الجاد هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية شعب الجنوب.

وقال إنه في هذا السياق، توجه ليل أمس الثلاثاء وفد من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالرحمن شاهر الصبيحي، وعضوية عدد من أعضاء هيئة رئاسة المجلس، للمشاركة في المؤتمر المرتقب المتعلق بقضية شعب الجنوب، بما يعكس انفتاح المجلس واستعداده للتفاعل البنّاء مع أي مسار سياسي يراعي تطلعات شعب الجنوب وحقوقه المشروعة.

وأشار البيان إلى أن "الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي يواصل مهامه من العاصمة عدن، إلى جانب شعبه، متابعا ومشرفا بشكل مباشر على عمل المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية، بما يضمن استقرار الأوضاع الأمنية، واستمرار عمل مؤسسات الدولة، والحفاظ على حالة الأمن والاستقرار في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، انطلاقا من موقع المسؤولية الملقاة عليه".

