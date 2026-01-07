إعلان

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

10:59 ص 07/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    نوال الزغبي تتألق بفستان جرئ
  • عرض 3 صورة
    نوال الزغبي تخطف الأنظار

خطفت الفنانة نوال الزغبي الأنظار من خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي لاقت إعجاب جمهورها ومحبيها.

ونشرت نوال الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا طويلًا مرصع بالورود، و وضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

وحازت الصور على تفاعل واسع من المتابعين، وجاءت أبرز تعليقات الجمهور: "قمر يا حبيبتي"، "سيدة الأناقة"، "برنسيسة"، "الجمال كله"، "مشوفتش حلاوة كده".

وكانت آخر أعمال الفنانة نوال الزغبي أغنية "ليك وحشة"، والتي تأتي ضمن ألبومها الجديد، ويضم مجموعة من الأغاني باللهجتين المصرية واللبنانية، من بينها: "ماضي وفات"، "آجي بالدلع"، "وقت الشدة"، "يا مشاعر".

يذكر أن نوال الزغبي أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم رأس السنة الماضية، الموافق 31 ديسمبر، وذلك في أحد فنادق القاهرة

