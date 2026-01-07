إعلان

وسط حديث عن فراره.. الانتقالي الجنوبي: الزبيدي يواصل مهامه من عدن

كتب : محمد جعفر

11:01 ص 07/01/2026

عيدروس الزبيدي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أن رئيسه عيدروس الزبيدي يواصل مهامه ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المجلس، في بيان له، استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار، مشددًا على التزامه بالمسار السياسي إلى جانب المهام الأمنية والعسكرية.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفد المجلس الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب ذلك.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "سبأ"، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.


كما أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

عيدروس الزبيدي عدن العمليات العسكرية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
أخبار مصر

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح
8 أطعمة تشبعك بلا زيادة وزن.. لا تفوتك
نصائح طبية

8 أطعمة تشبعك بلا زيادة وزن.. لا تفوتك
غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
شئون عربية و دولية

غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع
بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زووم

بفستان جريء.. نوال الزغبي أنيقة في أحدث ظهور لها
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح