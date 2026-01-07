وسط حديث عن فراره.. الانتقالي الجنوبي: الزبيدي يواصل مهامه من عدن

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، أن رئيسه عيدروس الزبيدي يواصل مهامه ويشرف على العمليات العسكرية والأمنية من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد المجلس، في بيان له، استمراره في التعاطي الإيجابي والمسؤول مع مختلف المبادرات السياسية وجهود الحوار، مشددًا على التزامه بالمسار السياسي إلى جانب المهام الأمنية والعسكرية.

وأعرب المجلس الانتقالي الجنوبي عن قلقه البالغ إزاء تعذر التواصل مع وفد المجلس الذي وصل إلى العاصمة السعودية الرياض منذ ساعات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول أسباب ذلك.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "سبأ"، في وقت سابق من اليوم، أن رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، أصدر قرارا بإسقاط عضوية رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من المجلس وإحالته للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى.



كما أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، أن الزبيدي "هرب إلى مكان غير معلوم".