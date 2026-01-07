مدرب السودان: لم أتوقع الفوز التاريخي على مصر عندما كنت مدربا لمنتخب غانا

منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 بالسودان، شهدت العديد من الحكايات الطريفة والغرائب التي اشتهرت بها القارة السمراء، أبرزها انسحاب بعض المنتخبات لأسباب مختلفة.

ففي مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 1978 في غانا، بين تونس ونيجيريا، سجل محمد علي عقيد الهدف الأول لتونس قبل أن يتعادل منتخب نيجيريا، لكن قرر نسور قرطاج الانسحاب من المباراة، بسبب قرارات اعتبروها "ظالمة تحكيميا".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار نيجيريا فائزة بالمركز الثالث في البطولة، وحرمان تونس من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 1980.

الانسحاب الثاني الشهير، جاء في نسخة 1996، وكانت تلك المرة نيجيريا نفسها، الفائزة باللقب عام 1994، لكنه قررت عدم خوض النسخة التالية في جنوب أفريقيا، بسبب الخلاف السياسي بين الرئيس النيجيري ساني أباشا والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وعلى غرار ما حدث في تونس 1980، قرر كاف حرمان نيجيريا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 1998.

وجاء الانسحاب الثالث في أمم أفريقيا أنجولا 2010، عندما قررت الحكومة التوجولية عدم مشاركة منتخب توجو في البطولة، بعد تعرضهم لهجوم مسلح.

فعندما كانت بعثة توجو في طريقها إلى منطقة كابيندا، لخوض مباريات الدور الأول، تعرضت البعثة لهجوم مسلح على الحدود الأنجولية الكونغولية، أدى إلى مقتل صحفي ومساعد المدرب، وإصابة 9 أشخاص آخرين بينهم لاعبين.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟