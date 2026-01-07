مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

إعلان

اعتراض وهجوم مسلح.. أشهر 3 انسحابات في تاريخ كأس الأمم الأفريقية

كتب : هند عواد

09:00 ص 07/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    توجو
  • عرض 5 صورة
    هجوم مسلح على منتخب توجو
  • عرض 5 صورة
    منتخب تونس
  • عرض 5 صورة
    منتخب توجو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957 بالسودان، شهدت العديد من الحكايات الطريفة والغرائب التي اشتهرت بها القارة السمراء، أبرزها انسحاب بعض المنتخبات لأسباب مختلفة.

ففي مباراة تحديد المركز الثالث بأمم أفريقيا 1978 في غانا، بين تونس ونيجيريا، سجل محمد علي عقيد الهدف الأول لتونس قبل أن يتعادل منتخب نيجيريا، لكن قرر نسور قرطاج الانسحاب من المباراة، بسبب قرارات اعتبروها "ظالمة تحكيميا".

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اعتبار نيجيريا فائزة بالمركز الثالث في البطولة، وحرمان تونس من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 1980.

الانسحاب الثاني الشهير، جاء في نسخة 1996، وكانت تلك المرة نيجيريا نفسها، الفائزة باللقب عام 1994، لكنه قررت عدم خوض النسخة التالية في جنوب أفريقيا، بسبب الخلاف السياسي بين الرئيس النيجيري ساني أباشا والزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا.

وعلى غرار ما حدث في تونس 1980، قرر كاف حرمان نيجيريا من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 1998.

وجاء الانسحاب الثالث في أمم أفريقيا أنجولا 2010، عندما قررت الحكومة التوجولية عدم مشاركة منتخب توجو في البطولة، بعد تعرضهم لهجوم مسلح.

فعندما كانت بعثة توجو في طريقها إلى منطقة كابيندا، لخوض مباريات الدور الأول، تعرضت البعثة لهجوم مسلح على الحدود الأنجولية الكونغولية، أدى إلى مقتل صحفي ومساعد المدرب، وإصابة 9 أشخاص آخرين بينهم لاعبين.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. شوبير يعلن تلقي نجله عرضًا رسميًا من الدوري السعودي

ياسر ابراهيم وصلاح الأفضل.. ماذا قدم لاعبو منتخب مصر أمام بنين؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

انسحابات المنتخبات كأس الأمم الأفريقية حادث منتخب توجو انسحاب منتخب نيجيريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى جراء قصف سعودي استهدف الضالع جنوبي اليمن
شئون عربية و دولية

بينهم أطفال ونساء.. شهداء وجرحى جراء قصف سعودي استهدف الضالع جنوبي اليمن
أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
أخبار مصر

أولوية لـ"التأمين الصحي وحياة كريمة".. ماذا قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي
51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
حوادث وقضايا

51 ضحية لرحلات عمرة مزيفة.. سقوط عصابة "تذاكر الوهم" في الجيزة
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
مصراوي ستوري

زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعها 5 صور جديدة
هل يفضح الوجه صحة الدماغ؟.. دراسة تثير القلق
نصائح طبية

هل يفضح الوجه صحة الدماغ؟.. دراسة تثير القلق

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان