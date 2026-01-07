كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر الماضي تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 5 أشخاص، أُصيب أحدهم برش خرطوش، وطرف ثان مكوّن من 7 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا التعدي على بعضهما باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

وأشارت الوزارة إلى أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من العصي الخشبية والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.