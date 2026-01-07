إعلان

خناقة بالخرطوش والأسلحة البيضاء بالوراق.. والداخلية تكشف التفاصيل | فيديو

كتب : علاء عمران

12:12 م 07/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوع مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 29 ديسمبر الماضي تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا بحدوث مشاجرة بين طرف أول مكوّن من 5 أشخاص، أُصيب أحدهم برش خرطوش، وطرف ثان مكوّن من 7 أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، وذلك بسبب خلافات حول لهو الأطفال.

وأضاف البيان أن الطرفين تبادلا التعدي على بعضهما باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الطرف الأول.

وأشارت الوزارة إلى أنه أمكن ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزتهم بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وعدد من العصي الخشبية والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مشاجرة منطقة الوراق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
حوادث وقضايا

"كان هيخبطني".. التحقيق في بلاغ الفنانة منى هلا ضد قائد سيارة ملاكي
تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
أخبار و تقارير

تحذير عاجل من حملة هجوم "الشاشة الزرقاء للموت".. ما القصة؟
ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء
اقتصاد

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025
رياضة عربية وعالمية

مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"
زووم

بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح