ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- آية محمد:

09:46 ص 07/01/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 7-1-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4000 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5145 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6000 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6855 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 48000 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 68550 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 213190 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 342750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.05% إلى نحو 4447 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

