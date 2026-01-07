إعلان

لليوم الخامس على التوالي.. استمرار انقطاع الكهرباء عن 20 ألف منزل في برلين

كتب : مصراوي

10:40 ص 07/01/2026

قطع الكهرباء عن برلين

وكالات

استمر انقطاع التيار الكهربائى عن نحو 19 ألفا و900 منزل و850 منشأة تجارية في جنوب غرب برلين، عقب العطل الذي أصاب شبكة الكهرباء جراء هجوم حرق.

وأفادت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء "شتروم نيتس برلين" عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بأن إعادة ربط جميع المتضررين بالشبكة ستستغرق على الأرجح حتى بعد ظهر غد الخميس.

وبحسب بيانات الشركة، جرى حتى وقت مبكر من صباح اليوم تزويد نحو ألفي منزل إضافي و100 منشأة تجارية بالكهرباء من جديد.

وناشدت الشركة في الوقت نفسه جميع الأشخاص الذين عادت إليهم الكهرباء "تقليص استهلاك الكهرباء في الوقت الراهن إلى الحد الأدنى الضروري"، موضحة أنه ينبغي في هذه المرحلة عدم تشغيل أجهزة مثل الغسالات أو المجففات، كما "يجب الامتناع مؤقتا عن شحن المركبات الكهربائية عبر وحدات الشحن المنزلية"، داعية إلى استخدام نقاط الشحن الواقعة خارج الأحياء المتضررة.

وتعيش أحياء كاملة في جنوب غرب العاصمة منذ أيام دون كهرباء وسط درجات حرارة متجمدة، وذلك نتيجة هجوم حرق متعمد يشتبه في أنه بدافع يساري متطرف، والذي استهدف جسرا للكابلات في حي شتيجليتس-تسيلندورف ببرلين. وتسبب الهجوم صباح السبت الماضي في انقطاع الكهرباء عن 45 ألف منزل و2200 شركة في جنوب غرب برلين. وتولى الادعاء العام الاتحادي التحقيقات في القضية.

انقطاع الكهرباء برلين شبكة الكهرباء

