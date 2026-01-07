مباريات الأمس
مواجهات قوية في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : هند عواد

10:27 ص 07/01/2026
انتهت منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، وتم الكشف عن أطراف ربع النهائي، في سلسلة من المواجهات القوية الحاسمة.

ويضم ربع النهائي ثمانية منتخبات قوية، من بينها حامل اللقب كوت ديفوار ومصر صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب (سبع مرات)، بالإضافة إلى منتخبات السنغال والكاميرون ونيجيريا والجزائر، والمغرب، الدولة المضيفة للبطولة.

وحجزت مصر، الأكثر نجاحاً في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، مكانها بفوز صعب في الوقت الإضافي على بنين، بينما حافظت كوت ديفوار، حاملة اللقب، على دفاعها عن اللقب بتغلبها على بوركينا فاسو 3-0 لتبقي على آمالها في الفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتغلب المنتخب المغربي المضيف، على منتخب تنزانيا ليتأهل، وعزز منتخب السنغال، المتوج بطلاً في عام 2021، ثباته بفوزه على السودان، بينما واصل منتخب مالي مشواره بفوزه على تونس بركلات الترجيح.

وأكدت نيجيريا قدراتها الهجومية بفوز ساحق على موزمبيق، بفضل، بينما احتاجت الجزائر إلى وقت إضافي للتغلب على جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجل البديل عادل بولبينا هدفاً متأخراً ليضمن التأهل.

ومن بين أبرز المباريات، مباراة مرتقبة بين مصر وساحل العاج، يوم السبت، فيما سيواجه منتخب المغرب اختبارا صعبا ضد الكاميرون المتوجة باللقب 5 مرات من قبل.

وفي مواجهة بين منتخبات غرب أفريقيا، يواجه حامل اللقب السنغال منتخب مالي، فيما يواجه منتخب نيجيريا نظيره الجزائري.

وجاء جدول مباريات ربع النهائي كالآتي:

الجمعة 9 يناير

مالي ضد السنغال

الكاميرون ضد المغرب

السبت 10 يناير

الجزائر ضد نيجيريا

مصر ضد ساحل العاج

كأس الأمم الأفريقية ربع نهائي أمم أفريقيا مصر وكوت ديفوار

