انفجار عجلات طائرة ركاب أثناء هبوط عنيف في أتلاتنا "صور"

شهد مطار أتلانتا الدولي (ATL) خلال ساعات الليل حادث هبوط عنيف لطائرة تابعة لشركة LATAM، ما أدى إلى انفجار جميع إطارات العجلات الرئيسية الثمانية للطائرة.

وكانت الرحلة LA2482، وهي طائرة بوينج 767-316(ER) قادمة من ليما في بيرو، قد تعرضت لهبوط شديد على المدرج 26R، ما تسبب في توقف الطائرة على المدرج وعدم قدرتها على التحرك، قبل أن يتم سحبها لاحقًا.

الطائرة، التي تحمل التسجيل CC-CXF، أظهرت صور من موقع الحادث أضرارًا واضحة، من بينها اقتلاع باب أحد دورات المياه داخل المقصورة نتيجة قوة الهبوط.

ونقل أحد مستخدمي منصة "ريديت"، كان يعمل بالقرب من موقع الحادث، شهادته قائلًا: "سمعنا دويّ انفجارات قوية متتالية ورأينا كمية كبيرة من الدخان. وأبلغنا أحد مسؤولي عمليات المطار أن الطائرة هبطت بعنف شديد لدرجة أن جميع الإطارات انفجرت".

وقد تدخلت فرق الإنقاذ والإطفاء في المطار فور وقوع الحادث كإجراء احترازي، دون الإبلاغ حتى الآن عن وقوع إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

ويجري حاليًا تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالطائرة، بينما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا للوقوف على أسباب الهبوط العنيف.