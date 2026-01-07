بسبب إصابة ابنها.. حنان ترك تتصدر مؤشرات البحث على "جوجل"

تصدر اسم الفنانة المعتزلة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك "جوجل"، وذلك بعد كشفها عن تعرض نجلها لإصابة في الرقبة.

ونشرت حنان ترك صورة لابنها، ظهر خلالها مرتديًا دعامة طبية بالرقبة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

وعلّقت حنان على صورة نجلها قائلة: "شفاك الله شفاءً لا يغادر سقمًا".

ويُذكر أن نجلها آدم كان قد احتفل بزفافه قبل أسبوعين على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك وسط حضور عدد من الأصدقاء وأفراد العائلتين.

