أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا حالة طوارئ في منطقة جزر سياو وتاجولاندانج وبيارو(سيتارو) في مقاطعة سولاويسي الشمالية، بعد فيضانات عارمة أسفرت عن مقتل 16 شخصا على الأقل ونزوح المئات.

وقالت الوكالة اليوم الأربعاء إن الحكومة المحلية أصدرت حالة استجابة طارئة للكوارث المرتبطة بالطقس من الخامس حتى 18 يناير، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية للأنباء اليوم.

وحتى بعد ظهر أمس الثلاثاء، أكدت الوكالة 16 حالة وفاة وفقدان ثلاثة أشخاص وإصابة عدة أشخاص بعد الفيضانات العارمة التي حدثت في وقت مبكر من صباح أمس الأول الاثنين.