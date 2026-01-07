آخرهم محمد حمدي ونجم المغرب.. ضحايا إصابات كأس الأمم الأفريقية

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم

شهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 التي تستضيفها المغرب عدداً من الإصابات القوية للاعبين بارزين، مما أجبر منتخباتهم على خسارتهم في مراحل حاسمة من البطولة.

ويأتي على رأس اللاعبين اللذين باتو ضحية الكان، الظهير المصري محمد حمدي الذي أصيب بقطع في الرباط الصيلبي.

ويستعرض"مصراوي"، في السطور التالية، أبرز اللاعبين اللذين أصيبوا في كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

1. عز الدين أوناحي (منتخب المغرب)

صانع ألعاب منتخب المغرب تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال تدريبات الفريق قبل مواجهة فريق تنزانيا في دور الـ16، وأكد الاتحاد المغربي لكرة القدم استبعاد اللاعب عن المشاركة في بقية مباريات البطولة بعد الفحوصات الطبية التي أظهرت تمزقاً في العضلة وتعافٍ متوقع يتجاوز مدة البطولة.

2. محمد حمدي (منتخب مصر)

لاعب منتخب مصر تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة دور الـ16 أمام بنين، حيث كشفت الفحوصات عن تمزق في الرباط الصليبي.

3. محمود تريزيجيه (منتخب مصر)

الجناح المصري محمود تريزيجيه تعرض لالتواء في الكاحل خلال نفس مباراة مصر ضد بنين في دور الـ16، وتم استبداله قبل استكمال الشوط الثاني.

الجهاز الطبي للفراعنة أعلن أنه يخضع للتقييم قبل المباريات القادمة، وقد يؤثر على مشاركته في ما تبقى من البطولة.

4. جوان حجام (منتخب الجزائر)

مدافع منتخب الجزائر تعرض لإصابة خلال مباراة دور المجموعات ضد بوركينا فاسو أجبرته على الانسحاب من بقية البطولة والعودة إلى الجزائر لمتابعة العلاج.

5. سمير سفيان شرقي (منتخب الجزائر)

المدافع الآخر من صفوف “الخضر” تعرض لإصابة في مباراة الدور الأول (ضد بوركينا فاسو)، أدت إلى استبعاده من المشاركة في المباريات التالية.