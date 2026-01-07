مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
22:15

مانشستر يونايتد

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

إنتر ميلان

كأس السوبر الإسباني

برشلونة

- -
21:00

أتلتيك بلباو

جميع المباريات

لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)

كتب : هند عواد

11:18 ص 07/01/2026
أثار فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بسبب خلافه مع زميله أديمولا لوكمان، خلال مباراة نيجيريا وموزمبيق، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 63 من مباراة نيجريا وموزمبيق، اندلع خلاف بين أوسيمين ولوكمان، بعدما حاول الأخير مراوغة أحد لاعبي موزمبيق وفقد الكرة، ليتوجه إليه أوسيمين ويطالبه بتمرير الكرة بسرعة، في لقطة لقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد دقائق من تلك اللقطة، قرر إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، استبدال فيكتور أوسيمين ونزول موسيس سيمون بدلا منه.

وبعد نهاية اللقاء، لم يظهر أوسيمين رفقة لاعبي نيجيريا الذين يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، إذ غادر الملعب مباشرة.

حقيقة مغادرة فيكتور أوسيمين لمنتخب نيجيريا

عقب أزمة أوسيمين ولوكمان، انتشرت أنباء تشير إلى أن الأول قرر مغادرة معسكر منتخب بلاده وعدم استكمال البطولة، إلا أن الاتحاد النيجري نفى الأمر.

وقال الاتحاد النيجيري، في تصريحات نقلها الصحفي الأفريقي أديبوجو صامويل: "أكد مسؤول رفيع في المنتخب آخر المستجدات بشأن حادثة الأمس، قال المسؤول إن كل شيء تم حله منذ الليلة الماضية، والأمور على ما يرام، لم يكن هناك أي نقاش حول مغادرة أوسيمين للبطولة، تم حل المسألة وديًا".

"منذ 2013".. حكاية مشجع منتخب الكونغو الذي أحيا قصة لومومبا في كأس أمم أفريقيا

روجيرو ميكالي أبرزهم.. 4 مدربين على طاولة الزمالك لخلافة عبدالرؤوف

فيكتور أوسيمين وأديمولا لوكمان فيكتور أوسيمين منتخب نيجيريا كأس الأمم الأفريقية

حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. فرص لأمطار ونشاط رياح