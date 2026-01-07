لقطة تثير الجدل.. ماذا حدث بين أوسيمين ولوكمان؟ (فيديو)

أثار فيكتور أوسيمين، مهاجم منتخب نيجيريا، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بسبب خلافه مع زميله أديمولا لوكمان، خلال مباراة نيجيريا وموزمبيق، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

ماذا حدث؟

في الدقيقة 63 من مباراة نيجريا وموزمبيق، اندلع خلاف بين أوسيمين ولوكمان، بعدما حاول الأخير مراوغة أحد لاعبي موزمبيق وفقد الكرة، ليتوجه إليه أوسيمين ويطالبه بتمرير الكرة بسرعة، في لقطة لقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد دقائق من تلك اللقطة، قرر إريك شيل المدير الفني لمنتخب نيجيريا، استبدال فيكتور أوسيمين ونزول موسيس سيمون بدلا منه.

وبعد نهاية اللقاء، لم يظهر أوسيمين رفقة لاعبي نيجيريا الذين يحتفلون بالتأهل إلى ربع نهائي أمم أفريقيا، إذ غادر الملعب مباشرة.

حقيقة مغادرة فيكتور أوسيمين لمنتخب نيجيريا

عقب أزمة أوسيمين ولوكمان، انتشرت أنباء تشير إلى أن الأول قرر مغادرة معسكر منتخب بلاده وعدم استكمال البطولة، إلا أن الاتحاد النيجري نفى الأمر.

وقال الاتحاد النيجيري، في تصريحات نقلها الصحفي الأفريقي أديبوجو صامويل: "أكد مسؤول رفيع في المنتخب آخر المستجدات بشأن حادثة الأمس، قال المسؤول إن كل شيء تم حله منذ الليلة الماضية، والأمور على ما يرام، لم يكن هناك أي نقاش حول مغادرة أوسيمين للبطولة، تم حل المسألة وديًا".

