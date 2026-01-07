غارات إسرائيلية على مدينة غزة.. وقصف مدفعي في جنوب القطاع



وكالات

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي، إذ شهدت المناطق الشرقية لمدينة غزة منذ منتصف الليل سلسلة من الاعتداءات العسكرية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمدينة غزة، داخل ما يعرف بالخط الأصفر، وهي المنطقة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال منذ إعلان الاتفاق.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين المتبقية داخل مناطق الخط الأصفر، في وقت أطلقت فيه رافعات الاحتلال المتمركزة شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة نيرانها بشكل متقطع.

وفي شمال القطاع، وقع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، خاصة حي الزعتر، ما أثار حالة من الذعر بين السكان المحليين.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصف المناطق الشرقية من شمال القطاع، وفقا للغد.

وفي جنوب القطاع، استمر القصف المدفعي الإسرائيلي في خان يونس منذ ساعات الفجر الأولى وسط إطلاق نار كثيف، خاصة في المنطقة الغربية لخان يونس، وهي منطقة لا تخضع للسيطرة الإسرائيلية، إضافة إلى المنطقة الجنوبية.

وتقوم آليات الاحتلال المتمركزة في المناطق الجنوبية الشرقية للمدينة بالمناورة والتقدم في المنطقة، تحت غطاء من القصف المدفعي العنيف.

يأتي ذلك في ظل استمرار حالة التوتر الميداني، وسط دعوات دولية بضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار لتجنب انهيار الجهود الرامية إلى تثبيت الهدنة.