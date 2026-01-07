غلق 111 محلًا مخالفًا لقرار ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية 111 محلًا لمخالفة قرار الغلق وعدم الالتزام بمواعيد الإغلاق، وذلك خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 111 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة.

ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

