شكوك إسرائيلية في نزع سلاح حزب الله وجيش الاحتلال يستعد لعدة سيناريوهات

كتب : مصراوي

11:28 ص 07/01/2026

حزب الله اللبناني

وكالات

أفادت القناة 12 العبرية بوجود شكوك داخل إسرائيل حيال التزام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي استعداداته لعدة سيناريوهات محتملة.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي ينتظر في هذه المرحلة قرار المستوى السياسي بشأن تنفيذ أي عمل عسكري ضد حزب الله في لبنان، مؤكدًا في الوقت ذاته جاهزية القوات لتنفيذ عمليات بأحجام واسعة جدًا إذا تقرر ذلك.

وبحسب التقرير، ترى المنظومة الأمنية الإسرائيلية أن إضعاف حزب الله يُعد شرطًا أساسيًا لتمكين الحكومة اللبنانية من نزع سلاحه وفتح الطريق أمام تسوية سياسية.

وفي السياق نفسه، أكدت القناة أن الجيش الإسرائيلي أكد أن الاستعداد العملياتي اكتمل على المستويين الدفاعي والهجومي، تحسبًا لأي تطورات ميدانية.

حزب الله نزع سلاح حزب الله جيش الاحتلال

