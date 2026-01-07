محادثات فرنسية ألمانية بولندية بشأن مستجدات الأوضاع في أوكرانيا

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبولندا سوف يعقدون اجتماعا لما يطلق عليه حلف "مثلث فايمار" في باريس بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث من المرجح أن يتصدر دعم أوكرانيا جدول الأعمال.

وسوف يشارك في الاجتماع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ونظيراه الفرنسي جان نويل بارو والبولندي رادوسلاف سيكورسكي.

والتقى حلفاء أوكرانيا في العاصمة الفرنسية أمس الثلاثاء، لضمان السلام في أوكرانيا عقب وقف إطلاق نار محتمل.

ومن المتوقع أن يشارك وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار في محادثات مثلث فايمار لاحقا لمناقشة تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والهند، كما أن التحديات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ سوف تكون على جدول الأعمال، بحسب مصادر في باريس.

وأنشئ مثلث فايمار في 1991 في نفس المدينة الألمانية التي تحمل نفس الاسم.