وكالات

أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، حادث إطلاق النار في القدس المحتلة، مؤكدة موقفها الثابت في رفض أي استهداف للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونبذ جميع أشكال العنف والإرهاب أيًا كان مصدره.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا بدون إنهاء الاحتلال، ووقف أعمال الابادة الجماعية في قطاع غزة، وإرهاب المستوطنين في الضفة، بما فيها القدس المحتلة.

وشددت على أن نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في الدولة المستقلة وذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، هو الكفيل بإنهاء دوامة العنف بالمنطقة.

وجاء ذلك تعليقًا على عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان في شمال القدس المحتلة، ما أسفر عن مقتل 5 إسرائيليين وإصابة 12 آخرون في عملية إطلاق نار، وفق قناة "13" الإسرائيلية .