زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب أفغانستان

أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني "جي إف زد"، بوقوع زلزال اليوم الخميس، بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، في شرق أفغانستان، وفقاً لوكالة "رويترز".

وقال المركز، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ارتفاع عدد قتلى زلزال ولاية كونر إلى 2205 قتلى و3640 مصابا.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة ولاية كونار شرقي أفغانستان ومناطق حدودية مع باكستان، يوم الاثنين الماضي، إذ شعر به مئات آلاف السكان امتدادا من العاصمة الأفغانية كابل وحتى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة في إقليم كونار، حيث يتواصل انتشال الجثث من أسفل الأنقاض، وتكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق الجبلية النائية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "خاما برس" الأفغانية، أن زلزالا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من جلال آباد بإقليم ننجارهار، ووقع على عمق 13 كيلومترا.