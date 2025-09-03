إعلان

بمدائح نبوية وعروض تراثية.. أهالي الأقصر يحتفلون بالمولد النبوي الشريف (صور)

07:15 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الأقصر - محمد محروس:

شهدت منطقة منشأة العماري بمحافظة الأقصر، مساء اليوم، أجواءً روحانية مميزة، حيث احتشد الآلاف من المواطنين للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وسط مظاهر من البهجة والسرور.

تضمن الاحتفال فقرات للإنشاد الديني قدّمها المنشد أحمد حسن، الذي أبدع في أداء المدائح النبوية، مما أضفى طابعًا روحانيًا خاصًا على المناسبة.

وتميزت الفعاليات بعروض للخيول العربية الأصيلة، إلى جانب استعراضات شعبية بالعصي والشوم قدمها عدد من الشباب، في مشهد يعكس التراث الأصيل لأبناء المحافظة.

ويأتي هذا الاحتفال السنوي في إطار العادات والتقاليد التي يحرص عليها أهالي الأقصر، لإحياء ذكرى مولد النبي الكريم ﷺ، ونشر أجواء الفرح والتسامح بين أبناء المحافظة.

مدائح نبوية وعروض تراثية بالأقصر أهالي الأقصر يحتفلون بالمولد النبوي أحتفالات الأقصر بالمولد النبوي محافظة الأقصر ذكرى المولد النبوي الشريف
