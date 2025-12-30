الولايات المتحدة تفرض عقوبات تتعلق بتجارة الأسلحة بين إيران وفنزويلا

وكالات

قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء، إنها أضافت 10 أفراد وكيانات مقرها في إيران وفنزويلا إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، مشيرة إلى برنامج الأسلحة العدواني الخاص بهم.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج شركة (Empresa Aeronautica Nacional SA) التي تتخذ من فنزويلا مقراً لها ورئيس مجلس إدارتها، خوسيه خيسوس أوردانيتا غونزاليس، على قائمة العقوبات، حيث قالت إنهما ساهما في تجارة إيران بالطائرات بدون طيار (UAV) أو الطائرات بدون طيار مع فنزويلا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها: "قامت شركة أوردانيتا، نيابة عن وكالة الأمن البحري الفنزويلية، بالتنسيق مع أعضاء وممثلي القوات المسلحة الفنزويلية والإيرانية بشأن إنتاج الطائرات بدون طيار في فنزويلا".

وقال جون هيرلي، وكيل وزارة الخارجية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: "سنواصل اتخاذ إجراءات سريعة لحرمان أولئك الذين يسهلون وصول المجمع الصناعي العسكري الإيراني إلى النظام المالي الأمريكي".

صعّدت الولايات المتحدة ضغوطها على فنزويلا في الأشهر الأخيرة، ونفّذت حشداً عسكرياً واسع النطاق في جنوب البحر الكاريبي، كما فرضت عقوبات على أفراد عائلة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وعلى المقربين منهما.