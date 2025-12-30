كأس الأمم الأفريقية.. أوغندا تستخدم 3 حراس مرمى ضد نيجيريا

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة أوغندا ونيجيريا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، واقعة غريبة بمشاركة 3 حراس مرمى الأول.

وفي الدقيقة 46، أصيب دينيس أونيانجو ليخرج ويحل الحارس البديل سليم جمال ماجولا، بدلا منه، ولم يمر سوى عشر دقائق، وتعرض ماجولا للطرد ليشارك حارس المرمى الثالث ليجاسون نافياني أليونزي، بدلا منه.

وفاز منتخب نيجيريا على أوغندا، بنتيجة 3-1، ليتأهل الأول إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما ودع المنتخب الأوغندي البطولة من الدور الأول.

