مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

أوغندا

1 3
18:00

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية

تنزانيا

1 1
18:00

تونس

كأس الأمم الأفريقية

بوتسوانا

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

بنين

0 0
21:00

السنغال

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 3
17:00

المقاولون العرب

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:15

وولفرهامبتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:15

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

كأس الأمم الأفريقية.. أوغندا تستخدم 3 حراس مرمى ضد نيجيريا

كتب : هند عواد

08:18 م 30/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    أوغندا تستخدم 3 حراس مرمى ضد نيجيريا
  • عرض 3 صورة
    نيجيريا تفوز على أوغندا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة أوغندا ونيجيريا، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025، واقعة غريبة بمشاركة 3 حراس مرمى الأول.

وفي الدقيقة 46، أصيب دينيس أونيانجو ليخرج ويحل الحارس البديل سليم جمال ماجولا، بدلا منه، ولم يمر سوى عشر دقائق، وتعرض ماجولا للطرد ليشارك حارس المرمى الثالث ليجاسون نافياني أليونزي، بدلا منه.

وفاز منتخب نيجيريا على أوغندا، بنتيجة 3-1، ليتأهل الأول إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، فيما ودع المنتخب الأوغندي البطولة من الدور الأول.

اقرأ أيضًا:

مفاجأة.. مصر تتحرك رسميًا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2028

"استبعاد الكبار".. تشكيل الأهلي في مواجهة المقاولون بكأس العاصمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية أوغندا كأس الأمم الأفريقية 2025 دينيس أونيانجو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تفجر مفاجأة: أمي لم تحب لقب "ملكة الإغراء"
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
غارة سعودية و"إنذار" لقوات الإمارات بالخروج.. ماذا يحدث في اليمن؟
البترول: ارتفاع إنتاجنا المحلي من الغاز خلال 2025
مصراوي tv كيف مر عام 2025 على قطاع غزة؟