قالت بريطانيا وكندا واليابان ودول أوروبية في بيان مشترك، الثلاثاء، إن المدنيين في غزة يواجهون ظروفا مروعة ولا يزال 1.3 مليون شخص بحاجة إلى مأوى بشكل عاجل.

عبرت الدول في بيانها، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة الذي لا يزال كارثيا، موضحة أن الانهيار الكامل للبنية التحتية للصرف الصحي في غزة ترك 740 ألف شخص معرضين لخطر الفيضانات السامة.

ودعا البيان، إلى تسليم رفات الأسير الإسرائيلي الأخير في غزة بسرعة، كما دعا حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضمان قدرة المنظمات غير الحكومية الدولية على العمل في غزة بطريقة مستدامة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أن إسرائيل علّقت عمل أكثر من 20 منظمة إنسانية في غزة من بينها أطباء بلا حدود اعتبارا من 1 يناير.