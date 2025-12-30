أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم على موانئها المطلة على البحر الأسود

وكالات

قال مسؤولون في البحرية الأوكرانية والحكومة إن روسيا شنت موجات من الطائرات المسيرة لمهاجمة البنية التحتية للموانئ والسفن المدنية في منطقة أوديسا الأوكرانية يوم الثلاثاء.

وقالت البحرية الأوكرانية إن سفينتين مدنيتين ترفعان علم بنما وهما إماكريس 3 وكابتن كرم تعرضتا لهجوم من قبل طائرات روسية بدون طيار أثناء دخولهما ميناءً أوكرانياً على البحر الأسود لتحميل القمح.

وقال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي كوليبا إن القوات الروسية قصفت موانئ البحر الأسود في بيفديني وتشورنومورسك، كما تم استهداف خزانات تخزين النفط ، وأضاف: "هذا هجوم روسي آخر يستهدف البنية التحتية للموانئ المدنية. يحاول العدو تعطيل الخدمات اللوجستية وتعقيد الشحن"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الهجمات، استمر كلا الميناءين في العمل.

تُعد أوديسا والمنطقة المحيطة بها موطناً لموانئ البحر الأسود التي تعتبر حيوية للتجارة الخارجية لأوكرانيا وبقاء اقتصادها في زمن الحرب.

تُعد أوكرانيا منتجاً ومصدراً رئيسياً للمنتجات الزراعية على مستوى العالم، وخلال ما يقرب من أربع سنوات من الحرب، تعزز دور أوديسا ومينائها الآخرين، بيفديني وتشورنومورسك، كمراكز تجارية رئيسية، في ظل تدمير موانئ أوكرانية أخرى أو احتلالها أو تعطيلها من قبل القوات الروسية.