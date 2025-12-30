إعلان

إعلام عبري: 21 جنديا إسرائيليا حاولوا الانتحار خلال عام 2025

كتب : محمود الطوخي

06:45 م 30/12/2025

الجيش الإسرائيلي

كتب- محمود الطوخي

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إن 21 جنديا بجيش الاحتلال أقدموا على الانتحار خلال عام 2025 بينهم 9 من جنود الاحتياط.

وقبل أيام، أفادت القناة 12 العبرية، بإصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بإطلاق نار في قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل.

ولفتت إلى أن الجندي توفي بعد نقله إلى المستشفى، وتم إبلاغ عائلته، موضحة ان هيئة مكافحة الفساد فتحت تحقيقا في الحادث.

وفي وقت سابق من ديسمبر الجاري، أعلنت صحيفة "هآرتس" العبرية، انتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية، بعدما أطلق النار على نفسه، ليرتفع عدد الجنود الذين انتحروا منذ بداية الحرب على غزة إلى 61 عسكريا.

قبل ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة جندي بإطلاق نار في قاعدة عسكريا، لكنه فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وكشف تقرير إسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي، صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أن 279 جنديا حاولوا الانتحار منذ بداية عام 2024.

الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الجيش الاسرائيلي الانتحار

