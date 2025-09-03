

وكالات

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نظيره الصيني شي جين بينج، أن ينقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

جاء حديث ترامب تعليقا على الاحتفالات العسكرية في بكين بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب مقاومة العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية.

وكتب ترامب في منصة Truth Social: "أتمنى للرئيس شي جين بينج وللشعب الصيني الرائع احتفالا رائعا لا يُنسى من فضلكم، انقلوا أحر تحياتي لفلاديمير بوتين وكيم جونج أون، بينما أنتم تجهزون مؤامرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب: "السؤال الكبير الذي يجب الإجابة عنه هو ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينج سيذكر تلك المساعدة الهائلة و"الدماء" التي قدمتها الولايات المتحدة للصين لمساعدتها في الدفاع عن حريتها ضد الغزاة الأجانب غير الودودين، لقد ضحى الكثير من الأمريكيين بحياتهم في كفاح الصين من أجل النصر والمجد وآمل أن يتم تكريمهم بحق وأن يتذكروا لشجاعتهم وتضحياتهم".

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي كان فيه الرئيس الصيني شي جين بينج يستعرض القوات في ساحة تيان آن من ببكين، قبيل العرض العسكري الكبير بمناسبة الذكرى الـ80، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة وحكومات من 24 دولة أخرى، وفقا لروسيا اليوم.