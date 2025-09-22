"ما يحدث في غزة مهين".. رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان ينتقد إسرائيل

(د ب أ)

انتقد رئيس مؤتمر الأساقفة الألمان، جيورج بيتسينج، تصرفات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر والذي يعاني أزمة تجويع مستمرة على مدار عدة شهور بسبب قطع الإمدادات الأساسية عنه.

وقال بيتسينج، خلال افتتاح الاجتماع الخريفي للأساقفة الذي بدء اليوم الإثنين، ويستمر أربعة أيام في مدينة فولدا بولاية هيسن، إن "ما يحدث الآن في قطاع غزة، وما يحدث منذ فترة طويلة، هو أمر مهين للكرامة الإنسانية".

وأضاف رجل الدين الكاثوليكي أن عشرات الآلاف من الأبرياء فقدوا حياتهم، متابعًا: "الكثيرون يعانون من الجوع، ومئات الآلاف الآن في حالة نزوح لا يعرفون إلى أين يتجهون".

في الوقت نفسه، زعم بيتسينج أن المسؤول عن هذا "الجحيم هم حركة حماس وأفعالهم في 7 أكتوبر 2023، لا يزال هناك أسرى في حجز حماس".

وأضاف بيتسينج :"نحن نقف إلى جانب إسرائيل، كما تقف الحكومة الألمانية والدول الأوروبية إلى جانب إسرائيل، لكننا ننتقد، وهذا أمر شخصي للغاية بالنسبة لي، أسلوب عمل الحكومة الإسرائيلية".

وأعرب بيتسينج عن اعتقاده بأن الحل الوحيد يتمثل في حل الدولتين، ورأى أن الساسة على مستوى العالم عليهم أن يعملوا على التوصل إلى هذا الحل.