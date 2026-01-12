إعلان

الصومال تلغي جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات

كتب : مصراوي

06:04 م 12/01/2026

الإمارات والصومال

وكالات

أعلنت الحكومة الصومالية، اليوم الإثنين، إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات بما في ذلك الاتفاقات في مجال الموانئ والأمن والدفاع المشترك بين البلدين، وفق وكالة الأنباء الصومالية.

وفي وقت سابق، فرضت الصومال حظر جوي على استخدام الطائرات العسكرية الإماراتية في المجال الجوي الصومالي.

وأكد الموقع الصومالي "صومالي ستريم"، الأحد، أن حكومة مقديشو رفضت طلبا إماراتيا لإلغاء الحظر الجوي، مشيرا إلى أن قرار الحظر جاء بعد ساعات قليلة من تقارير كشفت عن عبور عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، للأجواء الصومالية دون إذن مسبق، وهو الحادث الذي أثار مخاوف جدية لدى القيادة الصومالية واعتبرته مساسا مباشرا بالسيادة والأمن القومي.

اتفاقيات الإمارات الصومال الإمارات

