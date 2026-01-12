إعلان

إضراب آلاف العاملين في قطاع التمريض بعدد من مستشفيات نيويورك

كتب : مصراوي

06:39 م 12/01/2026

اضراب العاملين بالتمريض ارشيفية

وكالات

نظم آلاف العاملين في قطاع التمريض في ثلاثة مستشفيات بمدينة نيويورك الأمريكية إضرابا عن العمل، اليوم الاثنين، بعد فشل المفاوضات التي جرت مطلع الأسبوع في تحقيق انفراجة في نزاعاتهم بشأن العقود.

وبدأ العاملون في قطاع التمريض في ترك مواقع عملهم في مستشفى ماونت سيناي واثنين من فروعه، حيث تم تشكيل صفوف اعتصام، أما المستشفيان الآخران المتأثران بالإضراب فهما نيويورك بريسبيتيريان ومركز مونتيفوري الطبي في حي برونكس، وبحسب رابطة العاملين في قطاع التمريض بولاية نيويورك، يشارك نحو 15 ألفا في الإضراب.

وقالت النقابة في بيان صدر يوم الاثنين: "بعد أشهر من المساومة، رفضت الإدارة تحقيق تقدم ملموس في القضايا الأساسية التي ناضل العاملون في قطاع التمريض من أجلها وهي توظيف عدد كاف من العمالة للرعاية بالمرضى بشكل آمن، وتوفير مزايا الرعاية الصحية للممرضات والحماية من العنف في مكان العمل، وتهدد الإدارة في أغنى المستشفيات في مدينة نيويورك بوقف المزايا الصحية للممرضات أو خفضها بشكل جذري".

ومن المحتمل أن يجبر الإضراب، الذي يأتي خلال موسم الإنفلونزا الحادة، المستشفيات على نقل المرضى أو إلغاء العمليات الجراحية أو تحويل سيارات الإسعاف، كما يمكن أن يشكل ضغطا على مستشفيات المدينة غير المشاركة في النزاع على العقود، مع تجنب المرضى المراكز الطبية المتضررة من الإضراب.

اضراب العاملين في قطاع التمريض مستشفيات نيويورك مستشفى ماونت سيناي مركز مونتيفوري الطبي حي برونكس

