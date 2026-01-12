إعلان

ألمانيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء العلاقات بين أوروبا وأمريكا

كتب : مصراوي

06:00 م 12/01/2026

لارس كلينجبايل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعرب لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "قلقه البالغ" إزاء العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.

يُذْكَر أن كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقبيل محادثات لوزراء مالية عدة دول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال كلينجبايل اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تريد استغلال جميع الفرص المتاحة للحوار مع الشركاء، واستطرد:"لكننا نرى أيضًا أن النقاشات تزداد صعوبة، وأن الخلافات آخذة في الاتساع"، وأعرب كلينجبايل عن اعتقاده بأن "التباعد بين أوروبا والولايات المتحدة أمر سيء للعالم".

وأوضح كلينجبايل أن ألمانيا ترغب في التعاون، لكن ذلك يقتضي في بعض الملفات إجراء حوار نقدي متبادل، مثل الطموحات الأمريكية تجاه جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح مؤخرًا مرارًا بإمكانية الاستيلاء على الجزيرة بالقوة، وقال كلينجبايل: "مستقبل جرينلاند يقرره شعبها، وذلك بمشاركة الدنمارك أيضًا"، مؤكدًا أن تضامن ألمانيا في هذا الشأن واضح تمامًا، وتابع:"نحن بحاجة إلى احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وهذه رسالة مشتركة نحرص نحن الأوروبيين على توجيهها مرارًا وبوضوح إلى الإدارة الأمريكية".

وكانت الجزيرة القطبية مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي تتمتع اليوم بحكم ذاتي واسع النطاق، فيما تظل الدنمارك مسؤولة عن سياسات الأمن والدفاع الخاصة بأكبر جزيرة في العالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لارس كلينجبايل ألمانيا أمريكا أوروبا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
أخبار المحافظات

لم تحتمل فراقه.. سيدة تلحق بزوجها بعد 4 أيام من وفاته في البحيرة
برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة
أخبار المحافظات

برج الـ 12 دوراً صار ركاماً.. إزالة برجين مخالفين بشبرا الخيمة

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
مصراوى TV

الصين تدخل على خط الأزمة الإيرانية وتوجه رسالة صريحة إلى ترامب
تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح
أخبار

تعرف على قول النبيّ إذا عصفت الرياح

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)