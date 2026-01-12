ألمانيا تعرب عن قلقها البالغ إزاء العلاقات بين أوروبا وأمريكا

وكالات

أعرب لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن "قلقه البالغ" إزاء العلاقات عبر الأطلسي مع الولايات المتحدة.

يُذْكَر أن كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وقبيل محادثات لوزراء مالية عدة دول في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال كلينجبايل اليوم الاثنين إن الحكومة الألمانية تريد استغلال جميع الفرص المتاحة للحوار مع الشركاء، واستطرد:"لكننا نرى أيضًا أن النقاشات تزداد صعوبة، وأن الخلافات آخذة في الاتساع"، وأعرب كلينجبايل عن اعتقاده بأن "التباعد بين أوروبا والولايات المتحدة أمر سيء للعالم".

وأوضح كلينجبايل أن ألمانيا ترغب في التعاون، لكن ذلك يقتضي في بعض الملفات إجراء حوار نقدي متبادل، مثل الطموحات الأمريكية تجاه جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوّح مؤخرًا مرارًا بإمكانية الاستيلاء على الجزيرة بالقوة، وقال كلينجبايل: "مستقبل جرينلاند يقرره شعبها، وذلك بمشاركة الدنمارك أيضًا"، مؤكدًا أن تضامن ألمانيا في هذا الشأن واضح تمامًا، وتابع:"نحن بحاجة إلى احترام السيادة الوطنية وسلامة الأراضي، وهذه رسالة مشتركة نحرص نحن الأوروبيين على توجيهها مرارًا وبوضوح إلى الإدارة الأمريكية".

وكانت الجزيرة القطبية مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، وهي تتمتع اليوم بحكم ذاتي واسع النطاق، فيما تظل الدنمارك مسؤولة عن سياسات الأمن والدفاع الخاصة بأكبر جزيرة في العالم.