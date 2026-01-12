إعلان

الخارجية الأمريكية: ترامب يدرس سلسلة خيارات قوية بشأن إيران

كتب : مصراوي

06:33 م 12/01/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تدرس بجدية مساعدة الشعب الإيراني لافتًا إلى أن هذا جزء من سياستهم الخارجية.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع فوكس نيوز، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس سلسلة خيارات قوية بشأن إيران.

وأشار المتحدث، إلى أن ترامب يراقب الوضع في إيران عن كثب شديد ويتلقى تحديثات مستمرة عما يجري على الأرض

وفي سياق أخر، قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ألغت 100 ألف تأشيرة دخول إلى البلاد بينها 2508 تأشيرات لأشخاص تورطوا بأنشطة إجرامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب إيران وزارة الخارجية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
أخبار البنوك

الجنيه يعزز مكاسبه في نهاية التعاملات ويقفز لمستويات ما قبل تعويم 2024
75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
اقتصاد

75 ألف فرصة عمل في قطاع الاتصالات خلال 3 سنوات.. ما القصة؟
"مياهها كبياض البيض".. 14 صورة لبحيرة "سبوتد" الغامضة ذات الرائحة الكريهة
أخبار و تقارير

"مياهها كبياض البيض".. 14 صورة لبحيرة "سبوتد" الغامضة ذات الرائحة الكريهة
الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
أخبار مصر

الجزار والوحش يفوزان بوكالة البرلمان بالفصل التشريعي الثالث
هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون
أخبار البنوك

هل يهبط الدولار تحت الـ45 جنيهًا في 2026؟ خبراء يوضحون

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: الرمال المثارة تتحرك نحو هذه المناطق
خالد يوسف يكتب: ترامب وفنزويلا وصباحي.. الحق لا يُعرف بالرجال
الجزار والوحش يفوزان بوكالة مجلس النواب
من هو المستشار هشام بدوي؟.. سيرة قضائية بارزة لرئيس مجلس النواب الجديد
تحذير جوي عاجل.. تدهور الرؤية الأفقية على 6 مناطق بسبب الأتربة
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)