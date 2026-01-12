الخارجية الأمريكية: ترامب يدرس سلسلة خيارات قوية بشأن إيران

وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة تدرس بجدية مساعدة الشعب الإيراني لافتًا إلى أن هذا جزء من سياستهم الخارجية.

وقال متحدث الخارجية الأمريكية، في مقابلة مع فوكس نيوز، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس سلسلة خيارات قوية بشأن إيران.

وأشار المتحدث، إلى أن ترامب يراقب الوضع في إيران عن كثب شديد ويتلقى تحديثات مستمرة عما يجري على الأرض

وفي سياق أخر، قال متحدث الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ألغت 100 ألف تأشيرة دخول إلى البلاد بينها 2508 تأشيرات لأشخاص تورطوا بأنشطة إجرامية.