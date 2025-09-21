إعلان

ترامب: إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى أمريكا فإن أمورا سيئة ستحدث

01:32 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة "باغرام" الجوية إلى سيطرة الولايات المتحدة فإن "أمورا سيئة" ستحدث.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: "إذا لم تُعد أفغانستان قاعدة باغرام الجوية إلى من أنشأها، الولايات المتحدة، فإن أمورا سيئة ستحدث".

وأعلن ترامب، الخميس، أن الولايات المتحدة تحاول استعادة قاعدة "باغرام"، حيث قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحاول استعادتها"، في إشارة إلى القاعدة التي وصف موقعها بالقرب من الصين بأنه استراتيجي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة "باغرام"، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما سبق لحركة طالبان رفض هذا الطلب.

وتقع "باغرام" على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في ولاية باروان الأفغانية، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021.

وكان ترامب قد قال للصحفيين الجمعة، إن مغادرة قواتنا قاعدة باغرام بأفغانستان في عهد بايدن من أسوأ الأيام في تاريخنا، وفقا لسكاي نيوز.

الثانوية العامة

