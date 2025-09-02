وكالات

علق السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، على قرار الخارجية الأمريكية منع إصدار تأشيرات دخول للرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسؤولين الفلسطينيين لحضور الدورة الـ80 لاجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقال عبد الفتاح، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" عبر قناة القاهرة الإخبارية، مساء الاثنين، إن واشنطن معتادة على اتخاذ هذا الإجراء مع كل من يختلف مع سياستها، لكي تُقيد من حضوره وتمثيله في الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود حالة قلق أمريكي إسرائيلي ليس من وجود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في اجتماع الأمم المتحدة، وإنما من انعقاد مؤتمر حل الدولتين في نيويورك والذي ستعترف خلاله نحو 10 دول إضافية بدولة فلسطين ليبلغ عدد الدول المعترفة من 157 إلى 160.

وقال عبد الفتاح، إنّ الكثير من المحللين يرون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتكب خطأ جسيمًا بمنع صدور تأشيرات لكبار مسئولي السلطة الفلسطينية، لأنه فتح الباب لتعرف الدول على التعنت الأمريكي في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وذكر أن قرار منع الرئيس الفلسطيني من المشاركة في أعمال الجمعية العامة، بهدف منعه من حضور مؤتمر حل الدولتين، لن يحقق أهدافه، بل سينعكس سلبًا وسيشكل صدمة أكبر للولايات المتحدة.