تحذير لم يؤخذ به.. تقرير: حياة تشارلي كيرك كانت في خطر بنسبة 100%

وكالات

كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن خبيرًا أمنيًا رفيع المستوى كان قد حذر الناشط الأمريكي تشارلي كيرك من "احتمال مؤكد بنسبة 100%" لتعرضه للاغتيال إذا لم تُعزز إجراءات حمايته، وذلك قبل أيام من مقتله في جامعة يوتا فالي.

ووفق التقرير، فإن كريس هيرزوغ، مالك مجموعة للحماية في بيفرلي هيلز، التقى كيرك في السادس من مارس بجامعة ولاية كاليفورنيا، ونصحه باتخاذ تدابير أمنية مشددة، بينها تركيب زجاج مضاد للرصاص وأجهزة كشف معادن على نطاق واسع، محذرًا من احتمال استهدافه من قبل قناص محترف.

لكن كيرك، الذي استجاب جزئيًا لبعض التوصيات، لم يُكمل التواصل مع هيرزوغ، الذي أكد لاحقًا أن الفريق الأمني شعر بأن الإجراءات المعتمدة غير كافية وأن حياة كيرك كانت في خطر داهم.

وبعد حادث إطلاق النار الذي أصاب كيرك (31 عامًا) برصاصة في رقبته أثناء مخاطبته حشدًا في مدينة أوريم، أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال المشتبه به تايلر روبنسون، بعد أن ساعد أحد أقاربه في تسليمه للشرطة، إثر اعترافه بضلوعه في الجريمة.

وأحدث الاغتيال الذي استهدف كيرك، الحليف المقرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صدمة واسعة في الأوساط السياسية الأمريكية، خاصة أنه جاء بعد تحذيرات أمنية صريحة لم تُؤخذ بالجدية الكافية.