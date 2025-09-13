انفجار ضخم في العاصمة الإسبانية مدريد يصيب 25 فردًا |فيديو - صور

وكالات

وقع انفجار ضخم اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد جراء انفجار دمّر حانة في حي فاليكاس بالعاصمة، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا بجروح، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني الإسباني.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، حيث تعمل على إزالة الأنقاض بمساعدة كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة، كما نشر صورًا أظهرت انهيارًا جزئيًا لسقف الحانة وتناثر الطوب والزجاج على الطريق.

#Explosión en un bar c/Manuel Maroto #PuenteVallecas.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 14 heridos, uno de ellos grave.



17 dotaciones de @BomberosMad están trabajando en el desescombro.@policiademadrid regula el tráfico en la zona. pic.twitter.com/jFH7ECWCU3 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

ووفق وسائل إعلام إسبانية، يُرجّح أن يكون الانفجار ناجمًا عن تسرب غاز، غير أن المسؤولة عن الأمن والطوارئ في بلدية مدريد، إيماكولادا سانس، شددت على أنه "من المبكر تحديد السبب".

Finalmente han sido 25 personas atendidas. De ellas 2 graves, trasladadas por @SAMUR_PC y por #SUMMA112 al 12 de Octubre y a La Paz. Hay otras tres personas trasladadas como potencialmente graves. @BomberosMad ha desescombrado a mano parte del edificio y han asegurado la zona pic.twitter.com/Xxy3BseEN7 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

وأشار الدفاع المدني إلى أن من بين المصابين حالتين "يُحتمل أنهما خطرتان"، إضافة إلى الثلاثة الذين وصفت إصاباتهم بالحرجة.