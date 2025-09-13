إعلان

انفجار ضخم في العاصمة الإسبانية مدريد يصيب 25 فردًا |فيديو - صور

11:06 م السبت 13 سبتمبر 2025
وكالات

وقع انفجار ضخم اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد جراء انفجار دمّر حانة في حي فاليكاس بالعاصمة، ما أدى إلى إصابة 25 شخصًا بجروح، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني الإسباني.

وأوضح الدفاع المدني أن فرق الإطفاء هرعت إلى موقع الحادث، حيث تعمل على إزالة الأنقاض بمساعدة كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة، كما نشر صورًا أظهرت انهيارًا جزئيًا لسقف الحانة وتناثر الطوب والزجاج على الطريق.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، يُرجّح أن يكون الانفجار ناجمًا عن تسرب غاز، غير أن المسؤولة عن الأمن والطوارئ في بلدية مدريد، إيماكولادا سانس، شددت على أنه "من المبكر تحديد السبب".

وأشار الدفاع المدني إلى أن من بين المصابين حالتين "يُحتمل أنهما خطرتان"، إضافة إلى الثلاثة الذين وصفت إصاباتهم بالحرجة.

انفجار ضخم في العاصمة الإسبانية مدريد مدريد إصابة 25 شخص
