وكالات

قال المندوب الإسرائيلي لدى مجلس الأمن الدولي، إنه لا حصانة للإرهابيين ولا لمن يدعمهم، سواء كانوا في نفق أو في فندق.

وأضاف المندوب الإسرائيلي، في كلمته خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التي عقدت اليوم الخميس، لبحث الاعتداء الإسرائيلي على قطر، أن حرب تل أبيب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، وليست مع الشعب الفلسطيني ولا مع دولة قطر.

وبرر الهجوم على الدوحة بأن الهدف من الضربة كان قادة حماس، مؤكداً أن استهدافهم لا يقتصر على وجودهم في غزة، بل يشمل أي مكان، سواء في طهران أو في الدوحة.

وطالب المندوب الإسرائيلي من قطر أن "تختار الآن إما أن تدين حماس وتطردها من أراضيها، أو ستقوم إسرائيل بذلك".

وأشار إلى أن "بن لادن" لم تكن له حصانة أنه يجب كذلك نزع أي حصانة عن حماس.